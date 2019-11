Governo admite atrasos no plano ferroviário 2020

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, confessou esta terça-feira que existem alguns atrasos no que diz respeito a alguns projetos de modernização dos caminhos-de-ferro. Ainda assim, o responsável afasta o concelamento na execução do plano ferroviário 2020, como foi noticiado pelo Jornal de Notícias.

“Não há nenhuma obra cancelada, nenhuma obra suspensa. São atrasos nas obras, isso é verdade, mas cancelamento e suspensão não existe um único”, afirmou o governante, durante a assinatura do Acordo de Empresa da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF),em Lisboa.

Também as Infraestruturas de Portugal (IP) reagiram à notícia: “Não há qualquer suspensão ou cancelamento, ao contrário do que afirma o jornal. Todos os investimentos previstos executar no âmbito do Ferrovia2020 estão em desenvolvimento e serão concretizados”, promete a entidade.

A IP garante ainda que “apesar de alguns atrasos verificados e já esclarecidos publicamente, a IP está a realizar todos os esforços no sentido de concretizar este que é o maior plano de investimentos das ultimas décadas na modernização da Rede Ferroviária Nacional”, lê-se na nota.