Líder do Iniciativa Liberal é eleito dia 8 de dezembro

O novo líder do Iniciativa Liberal (IL) vai ser eleito no próximo dia 8, durante a III Convenção Nacional do partido, que se vai realizar em Pombal. João Cotrim Figueiredo, eleito deputado para a Assembleia da República, em outubro pelo círculo de Lisboa, anunciou, este domingo, a sua candidatura à liderança do partido.

Recorde-se que o anterior presidente do partido, Carlos Guimarães Pinto, apresentou a sua demissão no dia 30 de outubro. Através de um post partilhado no Facebook, o presidente do partido liberal do IL demitiu-se no dia em que o partido entrou na Assembleia pela primeira vez. Na publicação, o líder do IL escreveu que “o desafio da futura liderança da Iniciativa Liberal não é fácil. Será um desafio crescer num ambiente em que tantos desejam crescer ou recuperar o tamanho que outrora tiveram. Mas crescer a partir daqui não é um desafio mais difícil do que era há um ano eleger um deputado. “

Até ao momento, João Cotrim Figueiredo é o único candidato à liderança.