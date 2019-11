DECO alerta para secador de cabelo perigoso

A DECO Proteste concluiu que o secador de cabelo HOFFEN HD-9135, à venda nas lojas Pingo Doce, não cumpre as normas de segurança elétrica, depois de o equipamento chumbar nos testes de segurança daquela associação.

"Detetámos mais um secador de cabelo que não cumpre as normas de segurança elétrica e que não deveria estar à venda: o HOFFEN HD-9135 que se encontra nas lojas Pingo Doce. Já comunicámos os resultados à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)", refere a Associação de Defesa do Consumidor, numa nota partilhada no seu site oficial.

"Esperamos que os fabricantes retirem das lojas os aparelhos com problemas. Os consumidores que têm os modelos perigosos em casa devem contactar o fabricante e pedir o reembolso ou a substituição do secador", aconselha ainda.

Além do HOFFEN HD- 9135, há ainda outros secadores considerados perigosos pela DECO: o AEG HT 5580, o QILIVE Q.5214 (896100), o ROWENTA CV 5062FO PowerLine Elite, o TAURUS 900.381 Alize Evolution 2200 e o TRISTAR HD-2402PR.