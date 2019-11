Pelé elogia Jorge Jesus: "Nenhum técnico estrangeiro se compara a ele"

A dois pontos de se sagrar campeão pelo Flamengo e muito perto de conquistar a Taça Libertadores, cuja final será disputada frente ao River Plate, Jorge Jesus continua a dar que falar no Brasil. Desta vez, o técnico português foi alvo de elogios por parte daquele que é considerado o melhor jogador de todos os tempos, Pelé.

"Já houve alguns técnicos estrangeiros no Brasil, mas nessas condições acho que não teve nenhum que se comparasse a ele”, disse em declarações à Folha de São Paulo.

Recorde-se que recentemente, após a vitória do Flamengo frente ao Grêmio, Jorge Jesus respondeu às críticas de quem tem sido alvo no Brasil por parte de outros treinadores. O português esclareceu que não está naquele país para tirar valor a ninguém e diz não entender a “agressividade verbal” por parte de alguns colegas de profissão.

Esta terça-feira, também o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, comentou a situação e defendeu o técnico.

"É sacanagem o que estão a fazer com Jesus, covardia (...) É um treinador vitorioso, que respeita todos os profissionais, tem um staff supercorreto também. Um grande profissional. Virou moda questionar o trabalho dele. O processo é natural, globalizado, e não só com técnicos de futebol. Há atores brasileiros que vão trabalhar em Portugal, e de Portugal que vêm para cá, jornalistas saem daqui para trabalhar no exterior, e outros de fora vêm trabalhar aqui. Por quê essa onda toda em cima do Jesus?", acrescentou, deixando claro que Jorge Jesus é “um grande profissional” e que “o sucesso parece incomodar”.