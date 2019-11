Sonae Capital aliena participação na RACE por 15,8 milhões de euros

A Sonae Capital vendeu a totalidade da sua participação de 70% na RACE, empresa especialista em sistemas de refrigeração, ar condicionado e building efficiency. "Esta operação enquadra-se na estratégia de gestão activa de portefólio da Sonae Capital, que procura maximizar o valor dos activos detidos e explorar oportunidades de crescimento", revelou a empresa, em comunicado.

Esta venda foi efectuada à sociedade SKK - Central de Distribuição para Refrigeração e Climatização, que actua na área da Refrigeração e AVAC.

O preço da transação ascende a 15,8 milhões de euros, compreendendo uma componente fixa de 7 milhões de euros e uma componente variável de 8,8 milhões de euros, o que valoriza a empresa em 22,6 milhões de euros.

Em 2018, a RACE registou um volume de negócios de 47,7 milhões de euros e uma margem EBITDA de 4,5%, 1,6pp acima de 2017, como resultado do foco na melhoria da rentabilidade.

Com esta operação, a Sonae Capital liberta fundos para potenciar o desenvolvimento das suas áreas de negócio de maior potencial. "No âmbito da sua política de gestão activa do portefólio de negócios, a Sonae Capital tem vindo a investir em negócios com elevado potencial de crescimento, quer através da dotação dos recursos necessários para o seu desenvolvimento orgânico, quer através de aquisições que os potenciem", acrescenta.

Um desses casos é a área da Energia (que opera através da marca CapWatt), com a Sonae Capital a anunciar a aquisição do Grupo Futura Inversíones em Julho,, permitindo complementar a sua actividade e posicionar-se como um promotor de soluções integradas de Energia, melhorando a sua capacidade de sourcing de gás natural e de licenças de emissão de CO2 e, em especial, permitindo antecipar um cenário futuro de inexistência de tarifas reguladas.

Na área do fitness, a SC Fitness adquiriu a cadeia de ginásios Urban Fit em Maio. Este investimento enquadra-se na estratégia de desenvolvimento da unidade, que engloba as marcas Solinca, Pump e ONE, a qual tem o objectivo de se afirmar como o operador de referência e líder no mercado de Fitness em Portugal.

Na área da hotelaria, em Fevereiro deste ano, a Sonae Capital tinha já adquirido também a sociedade responsável pela exploração do Aqualuz Suite Hotel Lagos, depois de, em Janeiro, ter sido seleccionada para a adjudicação da subconcessão com vista à instalação e exploração de uma unidade hoteleira no edifício da Estação Ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa.

Em 2017, a empresa criou uma nova área de negócio – Engenharia Industrial - com a aquisição da ADIRA. A Sonae Capital pretende que esta área de negócio actue como um cluster de empresas de base tecnológica e com forte vocação exportadora, alavancadas nas competências da Engenharia Portuguesa.