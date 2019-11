Carro atropela cavalo na EN125 e provoca um ferido

Um cavalo foi atropelado, esta quarta-feira, por um veículo ligeiro, na EN125, em Portimão, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, citada pelo Notícias ao Minuto.

O atropelamento causou um ferido, que necessitou de receber assistência médica no local. O trânsito encontra-se condicionado junto ao nó do hospital e da ponte de Arade, no sentido Portimão-Lagoa.

O alerta foi dado às 07h54. Ainda não foi possível apurar o que originou o acidente.