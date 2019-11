Elisabete recusa-se a separar-se do seu cão e vive no carro há quatro meses

Elisabete Gaspar vive dentro do seu carro há quatro meses, em Rio Tinto. Segundo a mulher contou à TVI24, depois da morte dos pais, de quem tomou conta durante mais de 10 anos, foi obrigada a abandonar a sua casa familiar e ficou numa situação sem-abrigo.

Apesar de várias instituições lhe terem apresentado várias opções sobre casas de acolhimento, todas a obrigavam a separar-se do seu cão, logo a mulher preferiu viver dentro do carro com o seu animal.

“A Segurança Social, desde o primeiro minuto, que me disse para abandonar os animais e as nossas coisas, para depois conseguirem arranjar um sítio para me alojar, só a mim", afirmou Elisabete.

A vereadora do Desenvolvimento da Câmara Municipal de Gondomar, Cláudia Vieira, explicou que processo de alojamento já foi aceite por Elisabete. "O processo está no topo da lista, relativamente à atribuição da habitação", afirma, no entanto diz que não existe um prazo concreto para o realojamento.