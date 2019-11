"Este ano envelheci 10 anos". Goucha não esquece saída de Cristina

O apresentador do Você na TV faz desabafo em direto

Manuel Luís Goucha conversava animada e descontraidamente com a sua coapresentadora Maria Cerqueira Gomes, no programa na TVI desta terça-feira, quando deixou cair um desabafo acerca do ano que agora está a chegar ao fim, e que se revelou um dos mais difíceis da sua carreira.

"Sinto que este ano envelheci 10 anos. Mas não foi por minha culpa, foram danos colaterais", disse o apresentador, numa referência indireta à saída de Cristina Ferreira para a SIC, onde tem sido aliás líder de audiência no mesmo horário do seu programa anterior.