Mourinho quer contratar cinco jogadores para o Tottenham. Um deles é português

Depois de o Tottenham ter oficializado José Mourinho como o novo técnico do clube inglês, o The Sun publicou uma lista de jogadores em que o treinador português está alegadamente interessado em contratar para o clube, na próxima janela de transferências, em janeiro.

Bruno Fernandes (médio do Sporting), Paulo Dybala (avançado da Juventus), Kalidou Koulibaly (defesa-central do Nápoles), Declan Rice (trinco do West Ham) e Youcef Atal (lateral direito do Nice) são os alegados novos alvos de José Mourinho.

Recorde-se que o técnico foi contratado para comandar o clube até 2023 e mostrou-se muito satisfeito. "Estou entusiasmado por me juntar a um clube com tão grande legado e com adeptos tão apaixonados. A qualidade da equipa e da academia entusiasmou-me e fiquei atraído por poder trabalhar com estes jogadores", afirmou Mourinho, citado pelo Tottenham.