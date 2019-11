Fernando Daniel decide doar totalidade de receitas de música após morte de fã com cancro

Na última terça-feira, Fernando Daniel despediu-se, através das redes sociais, de Maggie, uma menina de oito anos, que morreu vítima de cancro e que o cantor tinha surpreendido em outubro. No final do dia, visivelmente sensibilizado, o artista decidiu tornar pública a sua decisão de doar a totalidade das receitas de uma das suas músicas a uma entidade responsável por cuidar de pessoas com cancro.

“Já tinha decidido isto muito antes da notícia que recebi hoje. Mas acho que é um bom dia, infelizmente, para tornar pública a minha vontade. Irei doar na totalidade o dinheiro que a ‘Melodia da Saudade’ render (compras, streaming, etc...) a uma entidade, que não quero tornar pública, responsável por cuidar das pessoas com cancro”, começou por escrever no Instagram.

“Enquanto não existir uma cura 100% viável para essa merda de doença, pelo menos os últimos dias dessas pessoas terão de ser dignos de uma vida, que fica por viver”, defendeu, acrescentando ainda que está a “reunir esforços” juntamente com a sua equipa para concretizar o seu objetivo.

“Querer ajudar não basta, há todo um processo até conseguir realmente ajudar. Portanto, quem quiser ajudar basta comprar a música, ouvir a música no AppleMusic, iTunes, Spotify ou YouTube. Se a burocracia não o permitir, será feita uma doação anónima mal seja possível”, rematou.