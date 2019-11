As cerimónias fúnebres de José Mário Branco decorrem a partir desta quarta-feira no Salão Nobre da Voz do Operário, em Lisboa.

Hoje, as cerimónias decorrem entre as 17h e as 22h30, amanhã serão a partir das 11H00 e até à hora de saída do funeral, que será às 17h30, dirigindo-se ao cemitério do Alto de São João, em Lisboa.