Frederico Varandas eleito dirigente do ano

Presidente do Sporting irá receber o prémio no dia 18 de dezembro

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi eleito dirigente do ano pelo Grupo Stromp, revelou em comunicado esta quarta-feira o clube de Alvalade. Varandas está entre os 41 premiados.

Na presidência do Sporting há sensivelmente um ano, Frederico Varandas vai receber o prémio de melhor dirigente do ano na gala da 56.º edição dos prémios. Segundo o comunicado, dos 41 premiados, 14 foram escolhidos pelo Grupo Stromp e os restantes 27 por inerência, atendo aos títulos conquistados durante o ano pelos atletas do Sporting.



Lista de premiados da 56.ª edição dos Prémios Stromp, do Sporting:

Atletas do ano: Jorge Fonseca (Judo) e Fernanda Silva (Voleibol)

Futebolista: Bruno Fernandes (futebol)

Revelação: Tomás Silva (futebol) e Erick Mendonça (futsal).

Academia: Joel Fernandes (futebol).

Técnico: Paulo Freitas (hóquei em patins), Nuno Dias (futsal) e Pedro Soares (judo).

Dirigente: Frederico Varandas (Presidente do Sporting)

Seccionista: João Alves (hóquei em patins)

Especial: Jorge Maria (funcionário do clube)- Saudade: Rui Jordão (antigo futebolista)

Dedicação: Nélson Pereira (antigo futebolista e treinador de guarda-redes)

Mundial: Ângelo Girão (hóquei em patins), Diogo Ganchinho (ginástica de trampolins), Diogo Abreu (ginástica de trampolins), Pedro Ferreira (ginástica de trampolins), João Vieira (atletismo), Naide Gomes (atletismo), André Santos (Kickboxing), Ricardo Fernandes (Kickboxing), Carolina Duarte (atletismo) e Carolina Paim (atletismo).

Europeu: Equipa feminina atletismo corta mato; Equipa feminina atletismo pista; Equipa masculina atletismo corta mato; Equipa masculina futsal; Equipa masculina de hóquei em patins; Equipa masculina de goalball; Equipa feminina de goalball; Equipa masculina de judo; Madjer, Belchior, Rui Coimbra e Tiago Petrony (futebol de praia); Nuno Pereira (atletismo); Wilsa Gomes (judo); Diogo Carvalho (ténis de mesa); João Soldado (ténis de mesa adaptado); João Vaz (natação adaptada);