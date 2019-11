Mourinho será o segundo treinador mais bem pago do mundo. Conheça o top 10

José Mourinho será o segundo treinador mais bem pago do mundo, depois ter sido oficializado, esta quarta-feira, no Tottenham.

De acordo com a lista revelada pelo jornal espanhol AS, o técnico português, que assinou um contrato válido até junho de 2023, vai auferir de um salário anual de 17,5 milhões de euros (ME), ficando apenas atrás de Guadiola, o treinador do Manchester City, que recebe 23 milhões de euros ao ano. O pódio fica completo com Simeone. O treinador do Real Madrid recebe 15 milhões de euros anualmente.

Veja aqui a lista completa dos 10 treinadores de futebol mais bem pagos:

1 - Guardiola (Manchester City) - 23 ME

2 - Mourinho (Tottenham) - 17.5 ME

3 - Simeone (Atlético de Madrid) - 15 ME

4 - Benitez (Dalian Yifang) - 13.5 ME

5 - Cannavaro (Guangzhou Evergrande) - 12 ME

6 - Zidane (Real Madrid) - 12 ME

7 - Conte (Inter de Milão) - 11 ME

8 - Tuchel (PSG) - 9 ME

9 - Valverde (Barcelona) - 9 ME

10 - Klopp (Liverpool) - 8 ME