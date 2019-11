Motorista dos transportes municipalizados de Coimbra internado após ser brutalmente agredido

Um motorista dos Serviços Municipais de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) teve de ser internado nos Hospitais da Universidade de Coimbra, esta quarta-feira, depois de ser brutalmente agredido por desconhecidos, ao início da tarde.

De acordo com Sancho Antunes, da comissão de trabalhadores dos SMTUC, citado pela agência Lusa, o motorista, “de 57 ou 58 anos”, foi brutalmente agredido quando saía do autocarro por, pelo menos, dois indivíduos, após uma colisão com a viatura que seguia à sua frente, na Avenida Emídio Navarro.

"Os agressores seguiam numa viatura que circulava atrás do autocarro, cujo motorista tinha entrado ao serviço há menos de um minuto", explicou a mesma fonte.

A vítima acabou por desmaiar após a agressão. Os agressores colocaram-se em fuga.

"Isto não é um ato isolado, é uma prática contínua", disse Sancho Antunes, acrescentando ainda que quase todas as quintas-feiras à noite os motoristas das linhas seis e 14 são agredidos física ou verbalmente por estudantes universitários e que as agressões são "contínuas e existem dezenas e dezenas de participações na PSP".

"Este salário [de 635 euros] é digno para a responsabilidade que se tem?”, questionou o dirigente, alegando ainda que os "colegas de Lisboa e Porto ganham o dobro".