Tusk é eleito Presidente do PPE

Donald Tusk foi eleito Presidente do Partido Popular Europeu (PPE), esta quarta-feira, em Zagreb. O polaco, que ainda preside ao Conselho da União Europeia (EU) foi eleito sem surpresas, tendo em conta que era o único candidato.

O anúncio foi feito durante o congresso do partido europeu, em que Rui Rio está presente. “Mantenhamo-nos juntos no campo de batalha político que mais importa: a um lado, os partidos do populismo irresponsável e no outro, o nosso partido de popularidade responsável”, afirmou Donald Tusk, antes da sua eleição.

O polaco de 62 anos vai deixar a presidência do Conselho da UE a 1 de dezembro, e vai ser substituído pelo ex-primeiro ministro belga Charles Michel.

Donald Tusk é crítico do partido nacionalista conservador atualmente no poder na Polónia, Partido da Lei e Justiça (Pis). Durante as negociações do Brexit, alertou os britânicos, nas redes sociais, de que não iriam ter uma saída “à la carte” da EU. Tusk é o primeiro político de Leste a presidir o PPE.