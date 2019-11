Chuva continua a cair esta quinta-feira, mas há uma pequena subida da temperatura máxima

Vento aumenta ao final do dia.

Esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um dia marcado por chuva ou aguaceiros. É ainda esperada queda de neve acima de 1400 a 1600 metros e agitação marítima forte na costa ocidental até meio da manhã.

Segundo o IPMA, existe a possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e na Beira Alta. Ao final no dia prevê-se um aumento do vento. Esta quinta-feira é ainda esperada uma pequena subida da temperatura máxima.

As máximas vão variar entre os 17 graus, em Faro, e os 7 graus, na Guarda. Já as mínimas vão oscilar entre os 12 graus, em Lisboa, e os 3 graus, em Bragança.