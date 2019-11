Ventura diz que Costa “mentiu” e mostra faturas de polícias que compraram material

André Ventura disse, esta quarta-feira, que António Costa “mentiu aos portugueses” quando recusou que os agentes das forças de segurança tenham de adquirir o próprio material.

“Aqui estão as faturas de dezenas de polícias que nos fizeram chegar a compra de elementos e de material pago do seu bolso”, disse, na sua primeira declaração política nesta legislatura, referindo ainda que ia entregar aos jornalistas os referidos documentos.

“Estão preocupados com a infiltração do Chega em manifestações, não deviam estar, deviam estar preocupados com o estado a que chegaram as nossas forças de segurança, com o estado a que chegaram as forças que nos defendem, quer segurança privada, quer segurança pública”, disse o deputado na sua primeira declaração política nesta legislatura", acrescentou.