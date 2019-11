Jovens violaram rapariga de 17 anos que estava inconsciente e partilharam imagens no Snapchat

Três rapazes, de 18 anos, são acusados de violar e de abusar sexualmente de uma rapariga, de 17 anos, quando a jovem estava inconsciente, depois de uma noite de festa, e de publicarem imagens da agressão na rede social Snapchat, em Mason, no Estado norte-americano do Ohio.

De acordo com a acusação, proferida esta segunda-feira, e citada pelo Jounal-News, os factos ocorreram em abril.

David Fomshell, procurador do condado de Warren, refere que a jovem bebeu uma garrafa de rum e estava inconsciente, sendo incapaz de dar consentimento ou de resistir aos agressores. Dois dos rapazes acabaram depois por publicar fotografias da agressão no Snapchat.

"Esta vítima em particular não fazia ideia da extensão do que tinha acontecido porque estava desmaiada. Durante a noite, dois dos acusados ​​enviaram fotografias no Snapchat que mostrava a vítima desmaiada e a ser agredida sexualmente ”, refere a acusação.

Alexandre Wood e Quentin Smith, dois dos arguidos, vão enfrentar acusações de violação, abuso sexual e pornografia infantil, uma vez que a jovem é menor. E o outro agressor, Sominic Cboins está indiciado pelos crimes de violação e de abuso sexual.