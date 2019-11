Turista alega ter sido espancado e assaltado em 25 mil euros por taxista

Um turista brasileiro, de 21 anos, acusa um taxista de o ter espancado e assaltado num quarto de hotel, no Estoril, Cascais.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, que cita fonte policial, o homem apresentou queixa, esta terça-feira, à PSP. O turista alega que, um dia antes do crime, o taxista o tinha transportado do aeroporto para o hotel Amazónia.

Segundo a mesma fonte, o turista diz que voltou a contratar o taxista para o levar às compras. Posteriormente terá autorizado o taxista, que apareceu no hotel acompanhado por outro homem, ambos com cerca de 30 anos, a subir ao quarto.

Ao abrir a porta, o turista alega que foi agredido e assaltado.

Além de receber tratamento hospitalar, a vítima alega ainda que ficou sem 25 mil euros em notas e um cordão em ouro.