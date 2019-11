Veículo suspeito leva ao encerramento de estradas perto da Casa Branca

Um veículo suspeito está a ser investigado e levou ao encerramento de estradas perto da Casa Branca, esta quinta-feira, em Washington, nos EUA.

A notícia foi avançada através do Twitter pelos Serviços Secretos norte-americanos. O veículo trata-se de um Mercedes SUV. Pelo menos uma pessoa já foi detida, de acordo com a imprensa norte-americana.



Secret Service Uniformed Division Officers are responding to a suspicious vehicle.

Road Closures - 17th from NY Ave to H Street.

- Pennsylvania Ave. from 17th to 18th Street.

- 15th to 17th street (including Lafayette Park) to pedestrian traffic. pic.twitter.com/5lnr2r3uGO