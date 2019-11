Sociedade

21 de novembro 2019

Polícias e guardas dirigem-se para o Terreiro do Paço para minuto de silêncio

O Movimento Zero anuncia na sua página de Facebook o final da ação de protesto e apela aos seus membros que se desloquem ao Terreiro do Paço e cumpram, no local, um minuto de silêncio, em homenagem aos polícias envolvidos no episódio "secos e molhados" de 1989.