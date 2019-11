Idosa desaparecida há mais de um mês encontrada morta em pinhal

Uma idosa, que estava desaparecida há mais de um mês, foi encontrada morta num pinhal, na Marinha Grande, esta quinta-feira, segundo o Correio da Manhã.

A mulher tinha sido vista pela última vez no dia 5 de outubro, após o filho a ter deixado sentada na cafetaria de um supermercado, de onde saiu sozinha. Desde então, nunca mais foi vista.

As autoridades realizaram várias buscas na zona, mas não foi possível encontrar quaisquer indícios da mulher ou do seu paradeiro, até à manhã desta quinta-feira.



De acordo com o Correio da Manhã, o corpo da idosa foi encontrado por um morador da zona, que tinha ido procurar cogumelos.