Jorge Jesus ligava a Cristina Ferreira quando se sentia sozinho

Cristina Ferreira apanhou os seus fãs de surpresa ao revelar que mantém uma relação próxima com o treinador Jorge Jesus.

A apresentadora contou que quando o agora treinador do Flamengo estava na Arábia Saudita e se sentia sozinho lhe telefonava.

"Ele perguntava se a amiga estava boa... a amiga sou eu. Falávamos por videochamada, que eu adorava. Estava lá ele na Arábia Saudita. Adoro o Jorge, um beijinho”, afirmou.

"Ele estava lá muito sozinho na Arábia, na altura!", acrescentou durante a conversa com Cláudio Ramos, que lhe respondeu: "E tu matavas as saudades ao Jorge Jesus...".

No entanto, hoje em dia já não falam tanto. “A Internet no Brasil não é tão boa, por isso é que ele não me tem ligado", justificou divertida a apresentadora.

Sublinhe-se que Jorge Jesus está a atravessar uma fase boa da sua carreira ao comando do icónico clube brasileiro Flamengo, que após 38 anos conquistou, liderado pelo treinador português, um lugar na final da Taça dos Libertadores, na Argentina, onde vai defrontar o River Plate no sábado.