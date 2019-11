Ângelo Rodrigues mostra pernas em tratamento | VÍDEO

No vídeo publicado, Ângelo brindou os seguidores com o seu bom humor característico e escreveu "rumores dizem que Neil Armstrong usou umas iguais em 1969".

Ângelo Rodrigues utilizou as redes sociais para partilhar com os seus seguidores o processo de recuperação da grave infeção que teve na perna.

Através dos instastories, o ator mostrou-se com um fato a fazer pressoterapia, um método terapêutico utilizado para melhorar o sistema circulatório e o sistema linfático. No vídeo publicado, Ângelo brindou os seguidores com o seu bom humor característico e escreveu "rumores dizem que Neil Armstrong usou umas iguais em 1969"

Recorde-se que Ângelo Rodrigues esteve internado mais de um mês em agosto, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido uma infenção grave e chegou a estar em coma induzido.