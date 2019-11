DIA completa aumento de capital de 605 milhões

A DIA concluiu o aumento de capital de 605 milhões de euros, revelou a empresa, acrescentando que a operação foi “um sucesso”. “Um facto que demonstra o apoio dos investidores na empresa, assim como, os seus planos de crescimento, destacando a confiança do mercado no seu futuro”, avança a DIA em comunicado.

Assim, a partir deste momento, a empresa passa a concentrar-se exclusivamente no desafio de transformação do seu negócio. Um projeto que conta com a confiança e o apoio da L1 Retail e de todos os quadros de direção da empresa, que irão estar focados nos próximos três ou quatro anos na melhoria das operações e no desenvolvimento de um modelo moderno de proximidade, que seja sustentável no futuro e contribua de forma valiosa para a evolução do setor alimentar.

“O Conselho de Administração está confiante de que nosso CEO, Karl-Heinz Holland, e toda a sua equipa irão concretizar a transformação que a DIA necessita de forma a criar uma oferta diferenciada e de valor acrescentado para os nossos clientes", disse Stephan DuCharme, presidente do Grupo DIA.

“É a hora de cada um dos nossos colaboradores de diferentes áreas da DIA, e em todos os nossos mercados, trabalhar afincadamente de forma a garantirmos com a nossa experiência, conhecimento e responsabilidade um futuro de sucesso para a DIA”, afirmou também Karl-Heinz Holland, CEO do Grupo DIA.