Primeira convenção do Aliança pelo Brasil de Bolsonaro

A primeira convenção do novo partido do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, decorre esta quinta-feira. É esperada a participação do chefe do Planalto, onde serão apresentados os estatutos e o programa da formação, segundo a Veja. O evento decorre num hotel perto do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Bolsonaro anunciou a saída do PSL na semana passada, desfiliando-se oficialmente esta quarta-feira. Para ser registado oficialmente, o Aliança pelo Brasil precisa de recolher 500 mil assinaturas em nove estados diferentes.