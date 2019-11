Sociedade

21 de novembro 2019

Tribunal retira pulseira eletrónica a arguido e vítima de violência doméstica diz estar "apavorada"

"Se até aqui, mesmo com pulseira, ele já me fazia a vida num inferno, a partir de agora temo muito pelo que possa vir a acontecer, a mim e à minha filha. Se calhar, vou ser mais uma para as estatísticas [das vítimas mortais de violência doméstica]", disse a mulher.