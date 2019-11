O espanhol de 40 anos foi recapturado com uma perna partida.

Um recluso espanhol fugiu, esta quinta-feira, do Estabelecimento Prisional de Caxias, onde aguardava julgamento em prisão preventiva. As autoridades foram alertadas para a fuga do homem de 40 anos por volta das 15h e, segundo a TVI24, este foi capturado uma hora depois.

O homem foi encontrado junto da Avenida Marginal com uma perna partida, e terá sido, segundo a TVI24, um dos elementos da guarda prisional a cometer a agressão.

Esta não é a primeira vez que um recluso foge da prisão de Caxias. Em 2017, três homens fugiram do estabelecimento e, durante a fuga, publicaram vários vídeos nas redes sociais. Dois cidadãos chilenos e um português conseguiram fugir serrando a cela e escapando num carro que os esperava no exterior do edifício.