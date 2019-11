Ministro da Administração Interna sublinha "elevada maturidade democrática" durante protestos

Eduardo Cabrita destacou, esta quinta-feira, “o sindicalismo responsável” e “elevada maturidade democrática” que houve durante a manifestação das forças de segurança junto à Assembleia da República.

O ministro da Administração Interna garantiu que o diálogo já iniciado com as associações representativas da PSP e da GNR irá continuar, não se pronunciado sobre a possibilidade de uma nova manifestação poder acontecer daqui a dois meses – tal como foi anunciado pelos manifestantes no fim do encontro desta quinta-feira.

Eduardo Cabrita valorizou o diálogo social que tem vindo a acontecer entre todos os intervenientes e afirmou que será dada prioridade a um regime de segurança e saúde no trabalho e feita uma análise do regime remuneratório. Será considerado, segundo o governante, o quadro de suplementos, abonos e remunerações adicionais.