Chuva e vento não dão tréguas tão cedo

O fim de semana e os dias seguintes vão continuar a ser marcados por chuva e vento fortes, com temperaturas máximas entre os 14 e os 18 graus.

"Para hoje e para os próximos dias vamos ter a continuação da passagem de ondulações frontais em que vamos ter alternância do regime de chuva contínua e regime de aguaceiros. Durante a noite de hoje tivemos precipitação persistente, em especial no norte e centro, e estendeu-se ao sotavento algarvio", disse a meteorologista Maria João Frada à agência Lusa.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para quase todos os distritos do continente por causa da chuva e do vento forte com rajadas que podem chegar aos 110 quilómetros por hora nas terras altas.

A agitação marítima também foi motivo para alerta na costa portuguesa, que pode ter ondas a chegarem aos 4 e 5 metros.

A especialista adiantou também que para amanhã “está prevista descida da temperatura de 2 a 5 graus. Vamos ter um ar polar associado a um pós-frontal. Estão previstos aguaceiros, em especial nas regiões do norte e centro, que poderão ser de neve acima dos 1.300/1.500 metros".

No domingo, preveem-se temperaturas mais amenas, devendo as máximas variar entre os 14 e os 18/19 graus, sendo inferiores na região da Serra da Estrela. "No domingo e segunda-feira volta uma nova ondulação frontal com ar mais quente e voltam a subir as temperaturas", explicou a meteorologista do IPMA, que sublinha que a precipitação vai continuar a marcar a próxima semana.