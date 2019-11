Portugueses trabalham mais dois anos do que a média da União Europeia

A duração prevista da vida profissional dos portugueses é de 38 anos, um número superior ao da média da União Europeia (UE) que regista 36 anos, menos dois anos, revelam dados divulgados esta sexta-feira relativos a 2018.

Os dados publicados do Eurostat dão conta de que o número de anos de trabalho dos portugueses tem vindo a crescer nos últimos anos, sendo que em 2016 se fixou nos 37,1 anos e que em 2017 passou para os 37,7.

Ainda assim, há sete países onde a duração profissional prevista é maior, na Suécia é de 41,9 anos; na Holanda é de 40,5; na Dinamarca é de 39,9; no Reino Unido é de 39,2; na Estónia é de 39,0; na Alemanha é de 38,7 e na Finlândia é de 38,6.

No outro extremo da tabela era a Itália, o país que tinha a menor duração de vida profissional com 31,8anos, seguindo-se a Croácia com 32,4; a Grécia com 32,9; a Bulgária com 33,1 e a Bélgica com 33,2.