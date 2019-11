Treinador da Juventus deixa Ronaldo fora dos convocados para o jogo de sábado e jogador reage

O técnico já tinha dito anteriormente que a ausência de Ronaldo no próximo jogo da equipa era quase certa.

Cristiano Ronaldo não foi convocado por Maurizio Sarri para defrontar a Atlanta, na 13.º jornada da Serie A, este sábado, devido às dores no joelho que o têm afetado recentemente.

"Existem 99 por cento de hipóteses de o Cristiano não jogar com a Atalanta", declarou Sarri, durante uma conferência de imprensa. O objetivo do treinador da Juventus é que o jogador consiga enfrentar o Atlético de Madrid, esta terça-feira, na quinta e penúltima jornada da Liga dos Campeões.

O craque português já reagiu à decisão através da sua conta oficial de Instagram. "Focado na minha recuperação para voltar em breve", escreveu na legenda de uma fotografia sua, com a camisola da Juventus. Muitos dos seguidores deixaram mensagens de força ao craque e desejaram-lhe uma rápida recuperação.