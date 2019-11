PJ apreende mil e quinhentos quilos de cocaína escondidos em armazém de fruta em Lisboa

A droga estava escondida no interior de paletes de caixas de bananas.

A Polícia Judiciária apreendeu 1.500 quilos de cocaína, com elevado grau de pureza, no interior de paletes de caixas de banana num armazém de frutas, nos arredores de Lisboa, anunciaram as autoridades esta sexta-feira.

Depois de uma tentativa de assalto ao armazém, denunciada pelos responsáveis da empresa propriietéria do espaço, a droga foi descoberta e a apreensão realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Diretoria de Lisboa.

Segundo o comunicado da PJ, a droga é proveniente da América Latina e foi transportada por via marítima até Portugal, por uma embarcação que efetua regularmente transporte de frutos. O objetivo seria distribui-la por países europeus.

“Caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a cocaína apreendida seria suficiente para composição de pelo menos sete milhões e quinhentas mil doses individuais”, acrescentam as autoridades.