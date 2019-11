Joana Solnado reage a homenagem da TAP a Raul Solnado

"E tu dirias algo como: Mas e agora onde é que eu vou estacionar isto?!", questionou Joana Solnado numa publicação do Instagram, onde partilhou várias fotos do novo avião da TAP, batizado com o nome "Raul Solnado". A companhia aérea decidiu homenagear o ator e avô da atriz, que morreu em agosto de 2009, no passado dia 21 de novembro, dia mundial da Televisão.

"Obrigada, TAP, pela bela homenagem. Foi com muito orgulho que entrei neste avião tão especial. Faltam-me sempre as palavras nas ocasiões que falo em ti, avô, saio do domínio do verbo. És gigante como o céu.Voa, Raul, voa", disse, emocionada com o gesto da companhia.