Homem encontrado morto na ria de Aveiro

O corpo de um homem foi encontrado, esta sexta-feira, na margem da ria de Aveiro, na Torreira, concelho da Murtosa, segundo fonte da Capitania do Porto de Aveiro declarou à Lusa.

A identidade do homem ainda não é conhecida, no entanto, tudo indica tratar-se de um homem com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos. Segundo o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha o cadáver "já estará dentro de água há mais de 24 horas"

O alerta foi dado às 17h15. "Ainda não sabemos o que terá acontecido, até porque não temos registo de nenhum desaparecimento na região", acrescentou o comandante.

No local estiveram os Bombeiros da Murtosa, a Polícia Marítima, a GNR e a VMER.