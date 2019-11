Banqueiro preocupado com o endividamento.

O presidente do Lloyds Bank, António Horta Osório, deixou o aviso que Portugal “pode sofrer um choque de 6% do PIB” se não forem tomadas medidas urgentes para a redução do seu endividamento.

“É imperativo reduzir o endividamento do país”, alertou, na Money Conference, que decorreu em Lisboa.