João Almeida anuncia candidatura à liderança do CDS

O deputado João Almeida vai ser candidato à liderança do CDS no congresso nacional de janeiro de 2020, anunciou, este sábado, o próprio, através de um vídeo publicado no Twitter e no Facebook.

O antigo porta-voz do partido candidata-se a suceder a Assunção Cristas com um apelo à união do partido e acredita que o resultado das legislativas, em que o CDS perdeu 13 deputados – passando de 18 para cinco -, "não é irreversível". "É possível" recuperar, lê-se no post que acompanha o vídeo.

Recorde-se que João Almeida é assim o terceiro nome a entrar na corrida à sucessão de Assunção Cristas, depois de Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e de Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.