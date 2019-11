Joacine: "Votei contra a direção de mim mesma"

Deputada única do Livre justificou a sua posição com "dificuldades de comunicação" com o próprio partido

Joacine Katar-Moreira já reagiu à posição de preocupação manifestada pelo Livre na sequência da abstenção da sua única deputada no voto sobre a Palestina. De acordo com a deputada, tudo se deveu a uma "dificuldade de comunicação" com a direção do próprio partido, da qual é parte integrante.

"Assumo total responsabilidade pelo voto e devo dizer que, apesar de a abstenção não constituir um voto a favor ou um voto contra, ela não representou aquilo que tem sido desde sempre a minha posição pública sobre esta temática. Votei contra a direção de mim mesma. Foram três dias de contacto infrutífero para saber dos posicionamentos da direção relativos ao sentido de voto das propostas que nos chegaram, onde esta constava", referiu Joacine Katar-Moreira, num comunicado enviado à agência Lusa.

No mesmo documento, a deputada saúda "todas as entidades e todos os partidos que apoiam a causa palestiniana" e pede desculpa "a todas as pessoas palestinianas e todas as outras que se sentiram lesadas e defraudadas" com a abstenção de sexta-feira na condenação pela "nova agressão israelita a Gaza", num voto que constituiu um contrassenso com o programa e as posições do partido.