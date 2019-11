Homem fica em prisão preventiva depois de obrigar filhos menores a ficarem na rua durante a noite

Um homem foi detido, em Fafe, depois de, ter deixado os filhos fora de casa durante a madrugada de quinta-feira. As crianças de 6, 11 e 14 anos estariam sozinhas em casa quando o pai chegou e, depois de as acordar, obrigou-as a sair de casa em pijama, numa altura em que chovia bastante. Segundo o Correio da Manhã, o homem, alcoolizado, não voltou a abrir a porta de casa, apesar do choro e súplicas dos menores.

As crianças terão pedido ajuda a alguns vizinhos, que chamaram as autoridades e as crianças terão aguardado no posto da GNR até a mãe, que estava a trabalhar, chegar.

O homem foi detido e a procuradora do Ministério Público decidiu apresentá-lo a primeiro interrogatório judicial indiciado por violência doméstica, segundo a mesma publicação.

O homem, que já cumpriu pena de prisão por dezenas de furtos e é toxicodependente, aguarda agora julgamento na prisão de Braga, depois de ter sido ouvido, na sexta-feira, pelo juiz de instrução criminal de Guimarães e este lhe ter aplicado a medida de coação mais grave, a de prisão preventiva.