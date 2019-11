Esfaqueamento em Santarém termina com a morte de um jovem de 24 anos

Um jovem morreu, este domingo, depois de ter sido esfaqueado por um homem de 56 anos, em Santarém.

A situação ocorreu por volta das 3h quando a vítima, de 24 anos, e o agressor saíram do restaurante, onde já tinha havido desacatos entre os dois.

A vítima terá, segundo uma fonte do Comando Geral da GNR garantiu à agência Lusa, entrado no carro para se ir embora, porém, o agressor aproximou-se dele com uma arma dele. Segundo a mesma fonte, o jovem foi atingido na zona do peito, e acabou por morrer.

O agressor foi detido pela GNR, depois de se refugiar dentro do restaurante.