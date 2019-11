Megaoperação no Porto faz sete detidos

No total foram feitas 24 buscas - domiciliárias, a estabelecimentos e veículos.

Uma megaoperação está a ser realizada pela PSP, no Porto, este domingo. O Departamento de Investigação Criminal, com o apoio da Unidade Especial de Polícia, realizou 13 buscas domiciliárias, quatro buscas a estabelecimentos e sete buscas a veículos. As buscas resultaram em sete detenções, tendo sido apreendidos vários artigos roubados.

Esta operação foi realizada devido aos roubos e furtos que ocorreram em estabelecimentos comerciais de norte a sul do país, nos últimos meses.

Foram também emitidos oito mandados de detenção, no âmbito de inquérito por roubo e homicídio. No decorrer de um destes assaltos, uma das vítimas ter-se-á sentido mal e acabou por morrer. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

Os sete detidos têm idades entre os 40 e os 50 anos, segundo avança a TVI24.