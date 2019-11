A agitação marítima obrigou este domingo ao encerramento à navegação de quatro barras marítimas, assim como ao condicionamento de outras sete.

As quatro barras que estiveram fechadas foram as de Caminha, Praia de Âncora, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto.

Já as condicionadas foram as de Aveiro, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Lagos, Santa Cruz das Flores e Lages das Flores.