Sismo de magnitude 4,3 sentido na ilha do Faial

Um sismo de magnitude 4,3 na escala de Richter e com epicentro a cerca de 30 quilómetros da freguesia do Capelo, no Faial, foi sentido este domingo sem registar danos.

Segundo a Proteção Civil regional, o sismo foi registado às 14h43 e “foi sentido com intensidade máxima IV/V na escala de Mercalli Modificada nas freguesias do Capelo e Castelo Branco, no concelho da Horta”, na ilha do Faial.

Com intensidade IV, o sismo foi ainda sentido nas freguesias de Pedro Miguel, Feteira e Angústias, na Horta.