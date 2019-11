Depois da chuva vem a subida de temperatura

As temperaturas vão rondar os 20 graus em alguns pontos do país.

Apesar dos períodos de céu muito nublado que marcam o início da semana, a temperatura vai subir esta segunda-feira, com os termómetros a chegar aos 20 graus, em Sagres e Faro.

Na capital, a temperatura vai variar entre os 15 e os 19 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 13 e os 17 graus.

A Guarda é o distrito que, esta segunda-feira, regista as temperaturas mais baixas, rodando estas entre 8 e os 12 graus.