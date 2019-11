Justin Timberlake apanhado pelos paparazzi de mão dada com Alisha Wainwright

Timberlake é casado com Jessica Biel desde 2012, com quem tem um filho de quatro anos.

Justin Timberlake foi apanhado pelos paparazzi num clima de intimidade com uma das suas colegas do filme The Palmer. Casado com Jessica Biel, Timberlake foi visto de mãos dadas com a sua colega Alisha Wainwright, em Nova Orleães, onde decorrem as gravações.

O jornal The Sun partilhou imagens onde se podem ver os dois atores, numa varanda de um bar, com as mãos dadas e com a mão de Alisha no joelho de Timberlake, num clima de grande cumplicidade.

O facto de o ator não ter a aliança posta e de ter abandonado o bar na companhia de Alisha ajudou ainda mais a imprensa cor de rosa a acreditar que Timberlake está a trair Biel - com quem está casado desde 2012 e com quem tem um filho de quatro anos - com a co-protagonista do filme The Palmer.