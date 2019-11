Kristen Bell, atriz que dá voz à personagem Anna no Frozen, admite que os filhos não gostam do filme

“Eu digo-lhes: vocês sabem o quão sortudos são por me terem a cantar para vocês antes de dormirem as músicas do 'Frozen'?' E eles dizem para eu sair", confessa.

A atriz Kristen Bell, que dá voz à princesa Anna, no filme da Disney Frozen, admitiu que os seus filhos não gostam da longa-metragem e nem sequer a gostam de ouvir cantar as músicas do filme.

"Eles não estão obcecados com os filmes porque acredito que está no ADN deles rejeitar aquilo que os pais fazem como acontecia comigo. Tudo o que a minha mãe gostava eu era do género: 'que nojo'", disse a atriz à revista OK!.

Quando Kristen Bell tenta cantar as músicas a Lincoln, de seis anos e Delta, de quatro, estes, por vezes, pedem para a atriz parar.

“Eu digo-lhes: vocês sabem o quão sortudos são por me terem a cantar para vocês antes de dormirem as músicas do 'Frozen'?' E eles dizem para eu sair. Eles são crianças muito normais", acrescentou.

A atriz admitiu ainda ter violado o seu contrato e ter contado pormenores sobre o Frozen 2. “Eu contei tudo aos meus filhos. Queria ser uma mãe fixe”, explicou. Para ter a certeza que as crianças não contavam nada aos seus colegas na escola inventou uma mentira: caso estes partilhassem algum pormenor sobre o filme os seus dentes iriam cair. “Estou muito grata agora que acabou e que já não posso ser processada pela Disney", disse.