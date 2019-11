Cantor dos One Direction apanhado com casaco do Benfica

Louis Tomlinson, um dos vocalistas dos One Directon, foi visto com um casaco de fato de treino do Benfica, junto aos estúdios do programa britânico X Factor. Os fãs não perderam a oportunidade de tirar algumas fotografias junto do cantor, que fez as delicias dos fãs benfiquistas.

"Louis Tomlinson a usar um casaco do Benfica? A minha vida está completa", escreveu uma das fãs do cantor, na sua conta de Twitter. “Queremos o Benfica campeão e o Louis Tomlinson no marquês”, apela outra fã. Por outro lado, outros mostraram-se desiludidos com a escolha de Tomlinson: "Porquê do Benfica? O Porto é bem melhor”, escreveu um dos seguidores do artista.