5 de maio oficializado como o Dia Mundial da Língua Portuguesa

Esta é a primeira vez que uma língua não oficial da UNESCO foi distinguida com um dia Mundial.

A partir de 2020 há uma nova data para os portugueses celebrarem. Foi oficializado, esta segunda-feira, em Paris, que o dia 5 de maio irá ser reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial da Língua Portuguesa, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), uma decisão anunciada em outubro, no entanto, ratificada apenas esta segunda-feira.

“O reconhecimento pela UNESCO do 5 de maio como o dia oficial da língua portuguesa é muito importante para o reconhecimento global desta língua que é falada oficialmente em 9 países, quatro continentes e é a quinta mais utilizada no espaço da internet. E a língua tem de ter cada vez maior presença no domínio cultural e científico", começou por dizer António Costa aos jornalistas,

“É um passo muito importante para os 260 milhões de pessoas que têm o Português com língua oficial e que é hoje a língua mais falada no hemisfério Sul”, acrescentou o primeiro-ministro. Segundo Costa, é esperado que “até ao final do século” cerca de 500 milhões de pessoas falem português.

Esta é a primeira vez que uma língua não oficial da organização foi distinguida com um dia Mundial. A proposta foi apresentada por todos os países lusófonos e recebeu o apoio de 24 países, como Chile, Luxemburgo e Geórgia, o que levou a uma aprovação por unanimidade no conselho da UNESCO a 12 de novembro.

Em Paris, além de António Costa esteve também a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes e o Embaixador de Portugal na UNESCO, António Sampaio da Nóvoa.