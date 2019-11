Marcelo garante que Jesus "merece todas as homenagens", mas não promete condecoração

O treinador terá respondido aos parabéns do Presidente da República garantindo-lhe que tinha "sempre Portugal no pensamento".

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu, esta quinta-feira, que Jorge Jesus “merece todas as homenagens” depois de, em menos de 24 horas, ter vencido duas competições.

“Sempre que um português chega mais longe e é excelente ou excecional em todos os domínios de atividade, ficamos orgulhosos em nome de Portugal”, confessou. O Presidente da República disse ainda já ter dado os parabéns ao treinador, mandando-lhe também “um abraço amigo por ser o primeiro treinador português a vencer aquela taça [Libertadores]”. Marcelo afirmou já ter tido uma resposta, “na onda habitual”, onde Jesus lhe garantiu que tinha “sempre Portugal no pensamento”.

Apesar de confessar que o “impulso natural” seria o de condecorar o treinador, Marcelo disse que terá que ouvir o Conselho das Ordens e ponderar se Jesus é um caso único, ou se outros treinadores também têm que ser condecorados. Nesta onda, Marcelo congratulou também José Mourinho por ter sido oficializado como novo treinador do Tottenham.

Jorge Jesus arrecadou dois títulos em menos de 24 horas. Depois de vencer a final da Taça dos Libertadores, por 2-1, frente aos argentinos do River Plate, o Flamengo beneficiou da derrota do Palmeiras frente ao Grêmio, sagrando-se, pela sexta vez, campeão do Brasil.