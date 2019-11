Carolina Herrera critica influencers: "Não são o estilo da moda, são o estilo do dinheiro"

Carolina Herrera fue una de las grandes invitadas a la segunda edición del @latinamericanfashionsummit. Cuando le preguntaron en su panel qué opinaba de las influencers, esto fue lo que respondió. #LAFS #CarolinaHerrera #CH #Influencers #Fashion #FashionNews

A post shared by Código Malva (@codigomalva_) on Nov 15, 2019 at 6:46am PST